Springen op Ros Beiaard tijdens laatste dag van speelstraat Nele Dooms

17 augustus 2020

16u42 3 Appels De kinderen van de Sint-Apoloniastraat in Appels hebben er hun laatste dag van de speelstraat opzitten. Afscheid nemen deden ze op een bijzonder springkasteel.

“Kunnen wij niet naar het Ros Beiaard gaan kijken, dan halen wij het naar onze straat”. Zo dachten de bewoners van de Sint-Apoloniastraat. De voorbije dagen speelden de kinderen van bewoners er naar hartenlust op straat. De speelstraat werd dagelijks afgesloten met nadarhekken, zodat alle veiligheid om buiten te ravotten gewaarborgd was. Het bracht ook de volwassen buren dichter bij elkaar. “De tijd van de speelstraat is voorbij gevlogen en iedereen heeft veel plezier gehad”, klinkt het. “Het heeft de groepssfeer in onze straat zeker deugd gedaan. Daarom wilden we nog iets speciaals op onze laatste dag.” Dat werd uiteindelijk een springkasteel in de vorm van het Ros Beiaard.