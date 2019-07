Sportkampioenen in de bloemetjes Nele Dooms

03 juli 2019

13u02 1

De Sportdienst en Sportraad van Dendermonde vierden tijdens een feestavond in het sportcentrum van Sint-Gillis-Dendermonde de sportkampioenen van het voorbije seizoen. Tijdens de Kampioenenhuldiging werden elke sporter en club uit Dendermonde die het voorbije jaar een kampioenstitel behaalde in de bloemetjes gezet. Allemaal kregen ze een drinkbus in rood en wit, de kleuren van Dendermonde, cadeau. “Daarmee willen we het drinken van kraantjeswater promoten en de afvalberg verkleinen”, zegt schepen van Sport Nele Cleemput (CD&V). “Onze sporters verdienen erkenning. Kampioen worden dat doe je immers niet zonder inspanningen te leveren. Wie de kampioenlijst bekijkt, mag overigens stellen dat Dendermonde een sportieve stad is, waar veel talent in rondloopt.”

Meer over Dendermonde

sport

sportdiscipline