Sportkampen en jeugdactiviteiten succes: stad bereikt 2.600 kinderen en jongeren Nele Dooms

29 augustus 2019

12u37 2 Dendermonde De sportkampen en jeugdactiviteiten die de Dendermondse stadsdiensten de voorbije zomervakantie organiseerden, zijn een regelrecht succes gebleken.

De cijfers liegen er niet om. Liefst 2.600 kinderen en jongeren namen deel aan de activiteiten en beleefden zo een toffe vakantie. Negen weken, tussen maandag 2 juli en donderdag 29 augustus, werden gevuld met traditionele sportkampen, zoals sportmix en kleuterkamp, en jeugdactiviteiten met onder andere uitstappen, knutselworkshops en actie.

“Aan de in totaal 86 activiteiten nam een recordaantal jongeren deel”, zegt schepen van Jeugd en Sport Nele Cleemput (CD&V). “We hebben hier en daar zelfs extra plaatsen moeten creëren zodat meer kinderen konden genieten van hun favoriete activiteit. Ons aanbod blijft dus duidelijk een beproefde succesformule. Dat is ook wellicht te danken aan de toegankelijke prijzen om mee te doen en de voor- en naopvang die we telkens aanbieden. Bovendien is het aanbod divers: van smoothies of een homecinema maken, een boerderijdag, je fiets pimpen en beeldhouwen, tot suppen op de Dender, voetballen, dansen, reddend zwemmen, jumpen, mountainbiken, hockey, streetsurfen of krijgskunsten leren.”

De zomervakantie werd deze week afgesloten met ‘Geklungel in de jungle’ met een waaier binnen- en buitenactiviteiten van sport en spel. Er werd onder andere netbal gespeeld.