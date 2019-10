Sportdienst organiseert Seniorensportdag Nele Dooms

03 oktober 2019

14u41 2

De sportdienst van Dendermonde organiseert op dinsdag 8 oktober een Seniorensportdag. Die is bedoeld voor alle vijftigplussers uit de stad, onder het motto ‘sporters beleven meer’. Om hen aan het bewegen te krijgen, staan een hele reeks initiaties op het programma. Het gaat om onder andere conditietraining, badminton, yoga, lijndans, petanque, kubb, krolf, aquagym, een stadswandeling en een fietstocht. De sportdag begint om 9 uur. Deelnemen kost 8 euro voor een volledige dag, 4 euro voor een halve dag. Geïnteresseerden kunnen terecht op de sportcampus van Sint-Gillis-Dendermonde, aan de Van Langenhovestraat. Inschrijven kan via 052/21.06.12 of sportdienst@dendermonde.be.