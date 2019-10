Sportdienst leert volwassenen fietsen Nele Dooms

30 oktober 2019

17u01

De sportdienst van Dendermonde start met fietslessen voor volwassenen. Die wil hiermee nog meer mensen aanzetten te fietsen. Het is immers een snelle en goedkope manier om zich van het ene punt naar het andere te verplaatsen. Deelnemers leren in een kleine groep en op een veilige manier fietsen. Daarvoor kunnen ze vanaf dinsdag 5 november terecht aan het Sportcentrum Sint-Gillis, aan de Van Langenhovestraat. De lessenreeks duurt zes weken. Er is een lesmoment elke dinsdag van 10.15 tot 11.15 uur. Meedoen kost 5 euro voor zes lessen. Wie zelf geen fiets heeft, kan er één gebruiken van de sportdienst. Die voorziet voldoende fietsen. Info: 052/21.06.12 of via sportdienst@dendermonde.be.