Sportclubs trekken aan alarmbel: “Uitbreiding sportcampus met extra sportvelden broodnodig” Nele Dooms

23 oktober 2019

14u39 62 Dendermonde Sportclubs actief op de sportcampus van Sint-Gillis-Dendermonde trekken aan de alarmbel. “Er is dringend nood aan extra sportvelden, kleedkamers en parkeermogelijkheden”, klinkt het. Het is niet de eerste keer dat de clubs de noodkreet slaken. “Maar sindsdien zijn de sportclubs alleen maar verder gegroeid. Alles barst hier uit zijn voegen. Hopelijk houdt de stad hier rekening mee bij de opmaak van haar meerjarenplanning.”

De buitenterreinen op de sportcampus aan de Van Langenhovestraat in Sint-Gillis moeten momenteel gedeeld worden door ruim 250 jeugdspelers van voetbalclub Jong Sint-Gillis, bijna 500 leden van de Dendermonde Rugbyclub, 130 hockeyspelers van Dmon Hockey, een frisbeeclub en 300 atleten van atletiekclub AC Denderland. Dat blijkt van het goede te veel in combinatie met de beschikbare ruimte.

“Het is elke week opnieuw een huzarenstukje om al die spelers te kunnen laten trainen en wedstrijden te spelen op de huidige terreinen”, zegt Bart Van Belle van SC Jong Sint-Gillis. “Onze club bestaat drie jaar en kende een explosieve groei. Maar ook de andere sportclubs blijven maar groeien. Dat is een trend die toe te juichen is, maar niet als de sportaccommodatie daar niet aan tegemoet komt. We moeten allemaal leden beginnen weigeren, omdat er gewoon te weinig plaats is op de sportcampus. En dat terwijl het motto van de stad toch is om zoveel mogelijk inwoners te laten bewegen.”

Leden weigeren

De noodkreet krijgt bijval van verschillende andere sportclubs. Zo moest de nieuwe Hockeyclub Dmon Hockey dit seizoen bijna vijftig leden weigeren, omdat er geen ruimte meer is op de huidige terreinen om extra trainingen te organiseren. “Dat is uiteraard heel erg jammer”, zegt verantwoordelijke Pierre Samyn. “De hockeysport kent door de goede prestaties van onze nationale ploegen net een enorme stijging in populariteit. Dan is het echt niet leuk dat wij heel wat jongens en meisjes moeten teleurstellen. We moesten dit seizoen overigens al enkele keren een thuiswedstrijd op verplaatsing spelen, omdat er geen ruimte was op het kunstgrasterrein in eigen stad. Het kan toch niet dat we als Dendermondse club moeten uitwijken naar velden in buurgemeenten?”

Ook bij atletiekclub AC Denderland klinken bedenkelijke geluiden. “Ook wij hebben een ledenstop moeten invoeren”, zegt voorzitter François Van Bever. “We vinden immers bijna geen extra trainers door de erbarmelijke toestand van de atletiekpiste. Zodra het enkele dagen regent, is de piste vrijwel onbruikbaar.”

Stad hinkt mijlenver achterop

Dat de nood aan extra velden, kleedkamers en parkeermogelijkheid in de toekomst nog hoger zal worden, is voor de sportclubs overduidelijk. “Er worden de komende jaren in Sint-Gillis immers nog verschillende wijken bijgebouwd”, klinkt het. “Dat zorgt voor extra jonge gezinnen en kinderen die aan sport willen doen. Dendermonde heeft alles om een echt sportstad te zijn, maar dan moeten wel de juiste keuzes gemaakt worden in plaats van sport stiefmoederlijk te behandelen.”

De clubs halen daarbij het voorbeeld van Denderleeuw aan. Jong Sint-Gillis speelde daar recent een wedstrijd. “De club daar beschikte over drie kunstgrasterreinen, aangelegd door de gemeente. Denderleeuw is nochtans met 20.000 inwoners minder dan de helft zo groot als Dendermonde”, zegt Van Belle. “Ook vergelijkbare steden als Lokeren beschikken over meer kunstgrasterreinen dan Dendermonde. Dat stemt toch tot nadenken? Dendermonde hinkt mijlenver achterop.”

Plannen voor uitbreiding

Plannen voor een uitbreiding van het sportcomplex liggen al twee legislaturen op tafel, maar een realisatie is er nog altijd niet. “We hopen dan ook dat het er nu in de nieuwe meerjarenplanning wel van komt”, klinkt het. “We hebben de indruk dat schepen van sport Nele Cleemput onze bekommernissen zeer genegen is, maar stellen ons de vraag of de andere schepenen wel op dezelfde lijn zitten. We horen van allerhande politici dat ze onze verzuchtingen delen. Maar het is wel aan het schepencollege om knopen door te hakken en ons te tonen dat het de stad menens is met een degelijke sportbeleid.”

Schepen Nele Cleemput (CD&V) bevestigt dat ze het pleidooi van de clubs verdedigt. “Niet alleen omdat de clubs en hun leden mij dit melden, maar vooral omdat ik elk van de betrokken clubs al bezocht heb en hun accommodatie ken omdat ik meegetraind heb”, zegt ze. “Een kleine berekening maakt duidelijk dat op de site in Sint-Gillis zo’n 1.200 mensen minstens één keer per week sporten en bewegen op de buitenterreinen. Met onze 10.000 inwoners die aan sport doen, is Dendermonde zeker een sportieve stad. Er heerst in onze stad een positieve trend dat er nog steeds clubs en nieuwe sporttakken bijkomen, én dat het aantal sporters groeit.”