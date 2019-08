Sportclubs tonen zich tijdens Denderende Donderdag Nele Dooms

06 augustus 2019

De volgende Denderende Donderdag in Dendermonde deze week zal volledig in het teken staan van “sports & fun”. De Dienst Toerisme en Stadspromotie heeft Dendermondse sportclubs uitgenodigd om gedurende de hele avond te tonen wat ze in hun mars hebben. Dat zorgt voor een heel gevarieerd aanbod aan demonstraties. Het publiek krijgt onder andere Kung Fu, Taijiquan, Tai Chi met zwaard, rope skipping, dans, trampoline en wushu te zien. Voor de muziek tussendoor zorgen muzikanten van eigen streek. Daarvoor zijn de Muziekmaatschappij van Appels en het Fanfareorkest van Lebbeke van de partij. Er worden ook springkastelen voorzien. De Denderende Donderdag vindt plaats op 8 augustus op de Grote Markt. Starten gebeurt om 19 uur met een beiaardconcert, opgeluisterd door stadsbeiaardier Marc Van Boven. Daarna barst de sportieve avond los. Het gebeuren is gratis.