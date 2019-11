Sport-BOM komt weer samen om na te denken over sport voor gezinnen en in natuur Nele Dooms

27 november 2019

17u39 1 Dendermonde Dendermonde is toe aan een tweede Sport-BOM. Dat staat voor Sport & Beweeg Overleg Moment.

In dit brede overlegplatform over sporten en bewegen is plaats voor iedereen met interesse voor sport en die samen mee wil nadenken hoe in de stad nog meer kan ingezet worden op dit thema, ook buiten het verband van georganiseerde sportclubs. De tweede Sport-BOM zal plaatsvinden op maandag 16 december.

Geïnteresseerden kunnen om 20 uur terecht in de kantine van voetbalclub SK Grembergen, aan de Kleemputstraat 20a. De aanwezigen krijgen twee thema’s voorgeschoteld: sport voor gezinnen en sport in de natuur. “Samen bekijken we wat de noden zijn, hoe en of we die kunnen realiseren en op welke termijn we dit zien”, zegt schepen van Sport Nele Cleemput (CD&V). “Wie hieraan wil meewerken, is welkom.”

Info: sportdienst@dendermonde.be of 052/21.06.12