Spoorwegstraat dag afgesloten voor verkeer Nele Dooms

23 mei 2019

16u50 1

De Spoorwegstraat in Sint-Gillis-Dendermonde zal op dinsdag 28 mei een dag afgesloten zijn voor het verkeer. Aanleiding zijn werken die gebeuren in de straat, waarvoor een mobiele kraan geplaatst moet worden. Om dat veilig te laten gebeuren, zal de Spoorwegstraat tussen het kruispunt met de Elsbosstraat en het kruispunt met de Merelstraat volledig afgesloten worden voor doorgaand verkeer. Ter hoogte van de werfzone zal bovendien een tijdelijk parkeerverbod gelden. Chauffeurs moeten een omleiding volgen. Er is een wegomlegging voorzien via de Spoorwegstraat, de Pastoor Claeysstraat, de Hullekenstraat en de Elsbosstraat, in beide richtingen. Voetgangers en fietsers hebben wel doorgang ter hoogte van de werken.