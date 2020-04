Spontane staking bij VPK-filialen in Oudegem en Erembodegem Koen Baten

21 april 2020

19u31 77 Dendermonde Er is deze namiddag een spontane staking ontstaan bij het personeel in de VPK-filialen van Oudegem en Erembodegem. Verschillende werknemers zouden er rond 16.00 uur het werk hebben neergelegd. In Oudegem ligt op dit moment alles stil.

Het zou al enkele weken rommelen in de fabrieken in Oudegem en Erembodegem. Vermoedelijk borrelt het bij de werknemers al een tijdje dat ze onvoldoende bescherming hebben om te kunnen werken en er zouden ook problemen geweest zijn met de premies voor de werkloosheid. Deze zouden afgekeurd zijn. Ook de veiligheid in de fabriek en de afstand tussen de werknemers zou een probleem zijn. Omdat er geen oplossing kwam na overleg en gesprekken met de vakbonden werd het werk vanmiddag neergelegd.

Dit gebeurde zowel in de fabriek in Oudegem als het filiaal in Erembodegem. Wat er op dit moment gaat gebeuren is niet duidelijk. In Oudegem was er niemand bereikbaar om te reageren op de spontane staking van het personeel. Er zou wel een overleg plaats vinden. Het is nog onduidelijk hoe het de komende dagen verder gaat.