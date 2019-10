Speels Podium steunt palliatieve eenheid De Haven Nele Dooms

04 oktober 2019

16u26 2

Toneelvereniging ‘Speels Podium’ steunt de palliatieve eenheid De Haven van AZ Sint-Blasius. Twee dames van de toneelvereniging, die repetities hield in de wijk Keur maar nu ophoudt te bestaan na het overlijden van twee bestuursleden, kwamen een cheque overhandigen. Die was 5.357 euro waard. “In de statuten van de vereniging stond vermeld dat als er bij het stopzetten van de werking een positief financieel saldo was, dit geld naar een goed doel zou gaan”, zegt Sonia Vercauteren, één van de weduwes van de overleden bestuursleden. “Uit een lijst van vijf mogelijke goede doelen hebben we gekozen voor De Haven. Met de symbolische cheque-overhandiging willen we ook de inzet eren van alle leden en bestuursleden van onze vereniging.” Hoofdverpleegkundige bij De Haven Jeannine van de Vreken nam de cheque dankbaar in ontvangst.