Speelpleinwerking zorgt wekelijks voor vers fruit tijdens activiteiten Koen Baten

25 juli 2020

10u27 2 Dendermonde De organisatie van het speelplein De Speelplaneet in Sint-Gillis-Dendermonde en jeugdwerking Vollen Bak in Dendermonde en Baasrode zorgen er elke week voor dat hun kinderen vers fruit eten tijdens de activiteiten. “Gezond zijn is heel belangrijk, en daarom steun ik deze actie om de kinderen fruit te geven”, zegt schepen van jeugd Nele Cleemput.

Elke vrijdag wordt door het speelplein uitgeroepen tot fruitdag en krijgen alle aanwezigen een gratis stuk fruit. “De stad biedt een gevarieerd fruitaanbod aan waaruit de kinderen kunnen kiezen", klinkt het. “We leggen ook telkens uit aan de kinderen hoe gezond fruit en groenten zijn en welke vitamines er in zitten. Op deze manier lanceren we op een leuke manier fruitactiedagen", aldus Cleemput.

“Als locaal jeugdwerkaanbod willen we een gezond tussendoortje aanmoedigen bij onze deelnemende kinderen. Daarom hadden we 2 jaar geleden binnen onze stuurgroep besloten dat er per speelpleinweek minstens 1 dag fruit als vieruurtje moet worden aangeboden. Door nu samen te werken met de stad Dendermonde, is dit een extra boost om dit verder te zetten of zelfs uit te breiden naar 2 of 3 dagen per week", zegt Gerben Vanderyse van de speelplaneet.