Speelpleinwerking heeft goed nieuws: Toeterzomer gaat door Nele Dooms

18 juni 2020

12u45 0 Grembergen De Toeterzomer gaat door! Dat heuglijk nieuws hebben de verantwoordelijken van de speelpleinwerking Toeter in Grembergen zopas bekend gemaakt. Wel is duidelijk dat het geen zomer als alle andere wordt, want er gelden ook voor de speelpleinwerking tal van maatregelen.

De Stuurgroep van speelpleinwerking Toeter heeft er uitgebreid rond samengezeten en alles grondig bekeken. Conclusie van dat overleg is dat er in Grembergen speelpleinwerking kan doorgaan deze zomer. De kinderen zullen spelen op de terreinen van basisschool ’t Kraaiennest, aan de Rootjensweg in Grembergen. Werking is er verzekerd van 15 juli tot en met 14 augustus.

“We zullen werken met drie vaste bubbels per week. Die zullen telkens bestaan uit maximaal 45 dezelfde kinderen, 3 dezelfde animatoren en 1 hoofdanimator”, zegt Raf Delagaye van Toeter. “Om het allemaal werkbaar te houden passen we de leeftijd aan: kinderen vanaf vier jaar tot en met twaalf jaar zijn welkom. De bubbels worden verdeeld per leeftijdscategorie, maar de monitoren zullen ook proberen om broers en zussen zoveel mogelijk in dezelfde bubbel te houden.”

Inclusieve werking

De activiteiten zullen per bubbel plaatsvinden. Dat betekent dat kinderen deze zomer geen “vrij spel” zullen hebben. Ondanks alle extra maatregelen, zal Toeter deze zomer ook opnieuw een inclusieve werking aanbieden. Daardoor zijn ook kinderen met een beperking welkom op het speelplein.

“Aan alle ouders vragen we dan weer om een mondmasker te dragen bij het afzetten en ophalen van hun kinderen”, klinkt het. “Zelf stellen we ontsmettingsalcohol ter beschikking. Om social distance te garanderen voorzien we de nodige signalisatie en afbakeningen. De kinderen zullen op vaste tijdstippen hun handen wassen.”

Info: speelpleintoeter@gmail.com.