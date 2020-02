Speelplein Sportpleinstraat totaal verwaarloosd, maar Dinand heeft plan: “Maak er een hypecourt van” Nele Dooms

20 februari 2020

13u29 6 Dendermonde Als het van de zevenjarige Dinand uit Grembergen afhangt, krijgt het verwaarloosde speelplein aan de Sportpleinstraat in Grembergen een heel nieuw leven. De jongen, basketbalfan, lanceert een oproep om van de site een hypecourt te maken. Dat is een kunstig geschilderd basketbalveld. “Wie helpt me mijn droom realiseren”, vraagt de jongen.

Dinand is gepassioneerd door basket. “Ik speel bij basketbalclub BBC Grembergen”, vertelt hij. “Voor die club is het alvast goed dat er een nieuwe sporthal komt. Daar zijn we erg blij om. Maar extra oefenen, ook in open lucht, is ook heel leuk en daar zouden meer mogelijkheden moeten voor zijn. Het plein aan de Sportpleinstraat dat daarvoor voor handen is, is momenteel toch niet zo leuk. Het ligt er onaantrekkelijk en versleten bij, het is saai en kil. En bijgevolg zijn er ook bijna nooit andere kinderen en jongeren aanwezig om eventueel samen mee te basketten.”

Dinand wil een oplossing en lanceert zijn droom via sociale media en in mails naar het Dendermondse stadsbestuur. Inspiratie haalt hij in Aalst, waar ze een paar jaar geleden een erg leuke hypecourt realiseerden op een basketveld aan het Ezelsplein. “Het zou super zijn om dat in Grembergen ook te kunnen doen”, zegt hij. “Het speelplein moet er een grote facelift voor krijgen. Zo wordt niet alleen de buurt mooier, maar het brengt ook mensen bij elkaar.”

Overleg plannen

Een ontwerp voor de hypecourt heeft Dinand alvast klaar. Dat moet niet alleen BBC Grembergen in de kijker zetten, maar ook het Ros Beiaard. Schepen van Jeugd en Sport Nele Cleemput (CD&V) ziet het idee alvast zitten. “We gaan dit voorstel zeker bekijken”, zegt ze. “We gaan een overleg plannen met Dinand, want dit is echt iets tof. We zouden er andere sportievelingen en jeugdige creatievelingen bij kunnen betrekken om dit te realiseren. Maar eerste opdracht is de haalbaarheid en betaalbaarheid aftoetsen.”

Ook schepen Leen Dierick (CD&V), die door Dinand gemaild werd, is positief. “Een superleuk idee”, zegt ze. “Daar moeten we zeker verder over van gedachten wisselen. Misschien kan ook het nieuwe burgerbudget, waarbij inwoners centen kunnen krijgen voor projecten die buurten beter maken, hier soelaas brengen.”

Wie Dinand wil helpen, kan mailen naar hypecourt.grembergen@gmail.com.

