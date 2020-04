Speelplaneet zoekt nieuwe animatoren voor speelpleinzomer Nele Dooms

29 april 2020

17u06 0 Dendermonde De Dendermondse speelpleinwerking Speelplaneet zoekt nieuwe animatoren. Hoewel er nog veel onzekerheid is over speelpleinwerkingen komende zomervakantie door de coronacrisis willen ze bij De Speelplaneet toch voorbereid zijn als er werking kan zijn.

“Doe ne keer zot en wordt animator!”. Met dat motto start De Speelplaneet een wervingscampagne voor nieuwe monitoren. “We weten dat er midden mei pas een beslissing genomen wordt over speelpleinwerk deze zomervakantie”, zegt voorzitter Gerben Vanderyse. “Maar we hopen natuurlijk op een positief advies. Intussen moeten onze voorbereidingen doorgaan zoals gepland. Dit betekent dat we ook op zoek moeten naar ‘vers bloed’.”

Nieuwe en extra animatoren zijn zeker nodig omdat De Speelplaneet een extra drukke zomer verwacht. “We denken dat er meer kinderen gaan komen, omdat buitenlandse vakanties waarschijnlijk niet zullen mogen doorgaan of beperkt worden. Dan zijn er ook meer animatoren nodig om die kinderen te begeleiden.”

Op 9 mei om 19.30 uur organiseert De Speelplaneet een online infomoment voor geïnteresseerde jongeren. Aanwezigen komen dan meer te weten over de speelpleinwerking. Jongeren die minstens 16 jaar zijn, komen in aanmerking. Het online infomoment is terug te vinden op Facebook.