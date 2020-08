Speelplaneet zet animatoren in de bloemetjes: “Corona maakt het belang van hun werk nog eens extra duidelijk” Nele Dooms

03 augustus 2020

13u17 0 Dendermonde Speelpleinwerking Speelplaneet van Dendermonde zet haar animatoren in de bloemetjes. Dat doen ze onder impuls van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, die het belang van het werk van animatoren in de verf zet. “Zeker in deze tijden van corona leveren deze jongeren erg nuttig werk”, klinkt het. Waardering tonen kan door een leuk berichtje na te laten op de Facebook-pagina van De Speelplaneet.

“Onze animatoren bij de Speelplaneet zijn vaak 12 uur per dag op het speelplein om ervoor te zorgen dat de kinderen een leuke dag beleven én de dag erna voor te bereiden”, zegt voorzitter en hoofdanimator van De Speelplaneet Gerben Vanderyse. “Dat is niet niks. Toch doen ze dat met veel enthousiasme. We merken hier dag na dag dat onze animatoren heel veel tijd, moeite en werk in het speelplein steken. En dat doen ze allemaal vrijwillig.”

Volgens de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk en Vanderyse maakt deze coronatijd extra duidelijk dat animatoren belangrijk werk leveren. “Het was aanvankelijk koffiedik kijken of er door de crisis wel een speelpleinzomer zou mogelijk zijn”, zegt Vanderyse. “Toen beslist werd dat speelpleinwerkingen konden doorgaan, waren er veel opgeluchte reacties. Voor ouders is zo’n werking immers een oplossing voor opvang tijdens de zomervakantie. En het was gewoon leuk nieuws dat na vier maanden lockdown de kinderen weer uit hun kot mochten. Het maakt het speelplein erg nuttig.”

Zonder gedreven animatoren, geen speelpleinwerking. Vanderyse roept ouders en kinderen daarom op om voor een klein teken van waardering of bedanking te zorgen. “We roepen iedereen op om onze animatoren eens in de bloemetjes te zetten”, klinkt het. “Dat kan door een tekening af te geven of een leuk berichtje achter te laten op onze Facebookpagina van ‘speelpleindespeelplaneet’. De jongeren die zich hier dagelijks inzetten, verdienen dat.”