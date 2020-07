Speelplaneet viert zomer in bubbel van 43 kindjes Nele Dooms

14u20 2 Dendermonde Spelen in een bubbel van 43 kindjes. Dat is de zomer van speelpleinwerking De Speelplaneet in Dendermonde. “De werking is volledig aangepast aan de maatregelen om coronaproof te zijn”, klinkt het.

De kinderen wassen hun handen met water en zeep verschillende keren per dag, op afgesproken tijdstippen. Bij aankomst en vertrek op het speelplein is alcoholgel voorzien. De keuken is verboden terrein voor de kinderen. En iedereen brengt zijn eigen hervulbare drinkbus mee. De Dendermondse speelpleinwerking Speelplaneet zet deze zomer voluit in op de opgelegde maatregelen om er een coronaproof werking van te maken.

Maar voor de rest wordt er vooral en bovenal gewoon heel veel gespeeld en plezier gemaakt. De Speelplaneet beschikt daarvoor over de terreinen en gebouwen van gemeenteschool De Toverboon in Sint-Gillis-Dendermonde. “We werken met één bubbel van 43 kindjes”, zegt hoofdverantwoordelijke Gerben Vanderyse. “Per week hebben we een vaste bubbel. Die kinderen spelen dus een hele week met dezelfde vriendjes en dezelfde animatoren. Om dat mogelijk te maken, hebben we wel moeten snoeien in de leeftijd, want de voorbije jaren verwelkomden we gemiddeld per dag een hoger aantal kinderen. Enkel kinderen tussen vier en twaalf jaar kunnen nu deelnemen.”

Dat alles ondanks de coronamaatregelen heel vlot verloopt, zorgt voor opluchting bij de monitoren van de Speelplaneet. “Bij de start was het een beetje zoeken hoe we alles best aanpakten, maar we zijn er snel in geslaagd om de werking zo goed als mogelijk aan te passen aan de maatregelen”, klinkt het. “We gaan voor een zomer vol onbezorgd spelen en ravotten.”