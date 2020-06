Speelplaneet maakt zich op voor leuke zomer: “Spelen in bubbels van vijftig” Laatste zomer voor speelpleinwerking in Toverboon, daarna wacht vaste thuis in Scoutslokalen Baasrode Nele Dooms

12 juni 2020

12u17 0 Dendermonde De Dendermondse speelpleinwerking Speeelplaneet gaat er voor. Ondanks de vele regels en maatregelen in deze coronacrisis zal er toch volop samen gespeeld worden deze zomer. In contactbubbels van vijftig, op de terreinen van gemeenteschool De Toverboon. Deze locatie zal voor de laatste keer dienst doen, want vanaf de zomer 2021 zal De Speelplaneet eindelijk een vaste stek verwerven in het scoutslokaal van Baasrode dat volop in aanbouw is.

“We hebben goed nieuws voor alle speelbeesten: we gaan spelen deze zomer!”. Dat zegt voorzitter en hoofdanimator van De Speelplaneet Gerben Vanderyse. “Door de afbouw van maatregelen rond het coronavirus is het mogelijk dat onze speelpleinwerking tijdens de zomervakantie kan doorgaan. Al beseffen we dat het geen zomer zal zijn zoals anders. Eén ding is alvast wel duidelijk: spelen zal nog altijd centraal staan.”

De Speelplaneet zal zich wel aan een aantal maatregelen moeten houden. Zo zal gewerkt worden met een contactbubbel van 50 personen per week. “Deze contactbubbel bestaat per week uit dezelfde 44 kinderen en 6 animatoren”, legt Gerben uit. “Die kinderen zullen in dezelfde week spelen met dezelfde vrienden en dezelfde animatoren. Om dat mogelijk te maken, moeten we wel snoeien in de leeftijd. Enkel kinderen tussen vier en twaalf jaar kunnen deelnemen. We spelen een hele dag, van 9.30 tot 16.30 uur, en er is voor- en na-opvang. Halve dag kunnen niet.”

De monitoren zullen hun “Zotte Activiteiten”, die doorgaans op verplaatsing plaatsvinden, dit jaar inperken. “We gaan zoveel mogelijk vermijden om het speelplein te verlaten”, klinkt het. Dat speelplein bevindt zich deze zomer, voor het tweede jaar op rij, op de terrein van gemeentelijke basisschool De Toverboon, aan de Robert Ramlotstraat in Sint-Gillis-Dendermonde. Het is de zoveelste locatie waar de speelpleinwerking neerstrijkt in jaren.

Verhuizen

Maar een einde van die verhuizingen is eindelijk in zicht. De Speelplaneet zal een definitieve thuis krijgen in de nieuwe lokalen die de Scouts van Baasrode aan het bouwen is, in de buurt van de Broekkant aan de Schelde. Normaal gezien keek de Speelplaneet al dit jaar tegen een eerste speelpleinzomer op deze locatie aan, maar de bouwwerken van de Scouts liepen door allerlei omstandigheden vertraging op. Gemeenteraadslid Bart Nobels (N-VA) peilde tijdens de jongste gemeenteraad of de Speelplaneet dan wel tegen volgende zomer zeker zou kunnen verhuizen. Schepen van jeugd Nele Cleemput (CD&V) is daar absoluut zeker van. “De opvangmogelijkheden van het speelplein zullen tegen dan zeker zijn”, zegt ze. “Samen met Bart Nobels bezocht ik zopas de bouwwerken. Vrijwilligers van de Scouts werken zich daar uit de naad, zodat het project nu heel goed opschiet.”

De nieuwbouw zal ruim vierhonderd vierkante meter groot zijn. Naast sanitair met toiletten en douches en een moderne keuken, realiseren de Scouts Baasrode ook een grote polyvalente zaal die in verschillende delen op te splitsen is. Er is ook voorzien in een grote stockageruimte. De Scouts plant haar nieuw lokaal tegen eind dit jaar klaar te hebben. “Het komende werkjaar zal de jeugddienst de contacten tussen de Scouts en De Speelplaneet begeleiden, zodat de zomervakantie van 2021 vlot kan verlopen”, zegt Cleemput. “Daardoor zullen tegen dan de huisvestingsproblemen van De Speelplaneet verleden tijd zijn.”

De speelpleinwerking is deze zomer actief van 6 juli tot 21 augustus. Info: 0472/28 15 95 of via speelpleinspeelplaneet@gmail.com of www.speelplaneet.net.