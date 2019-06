Speelplaneet helemaal klaar voor leuke speelpleinzomer Nele Dooms

26 juni 2019

14u00 0 Dendermonde De monitoren van speelpleinwerking De Speelplaneet van Dendermonde zijn helemaal klaar om er een leuke zomer van te maken. Van 3 juli tot 23 augustus kunnen kinderen van 4 tot 14 jaar er terecht. Gratis bussen pikken in alle deelgemeenten kinderen op, zodat ze zeker naar het speelplein kunnen komen.

Minder dan een week rest er nu nog voor de start van de Dendermondse speelpleinwerking. Deze keer strijkt De Speelplaneet neer op de site van gemeenteschool De Toverboon, aan de Robert Ramlotstraat in Sint-Gillis. De vorige locatie van de freinetschool Appelbloesem in Appels bleek niet meer bruikbaar.

“We hebben heel veel zin om deze zomer alles te geven voor de kinderen”, zegt Gerben Vanderyse, voorzitter en hoofdanimator bij De Speelplaneet. “We beschikken voor deze zomer over heel wat nieuw materiaal en we staan te popelen om dat uit te testen, samen met de kinderen. Er zijn nieuwe gezelschapsspelen gekocht, maar ook avontuurlijk materiaal voor buiten. En onze stock knutselgerief is ook alweer goed aangevuld.”

De Speelplaneet zal elke dag van de zomer open zijn. Omdat de werking verhuisd is, wordt ook de route van busdienst gewijzigd. “Vanuit een vertrekpunt in Oudegem en één in Baasrode doen de gratis bussen alle deelgemeenten aan”, zegt Vanderyse. “Zo zorgen we ervoor dat ook kinderen kunnen komen van wie de ouders of grootouders hen niet naar het speelplein kunnen brengen.”

Een volledige dag op het speelplein kost 5 euro, een halve dag 2,50 euro. Er is ook voor- en naopvang. Info: 0472/28.15.95 of www.speelplaneet.net.