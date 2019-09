Speelplaats basisschool De Klinker opgesmukt met onder andere nieuw speeltuig Nele Dooms

09 september 2019

14u11 6 Dendermonde De speelplaats van gemeentelijke basisschool De Klinker in Schoonaarde staat voortaan garant voor extra speelplezier voor de leerlingen. Daar heeft de oudervereniging van de school voor gezorgd.

De vrijwilligers gaven de speelplaats een opsmukbeurt met onder andere nieuwe laagjes verf én een nieuw speeltoestel. “Een regenboog vol kleur verwelkomt voortaan de kinderen”, zegt Niko Maes, voorzitter van de ouderraad. “We schilderden de symbooltjes van de klassen. We gaven ook een kleurrijke slak, rupsen, een boeket alfabetbloemen, hinkelspelletjes en een leuk voetdrukparcours een plaats om de kinderen te vermaken. Bovendien plaatsten we een nieuw speeltuig voor de kleuters. Daarvoor hebben we vijf jaar lang gespaard door allerlei activiteiten te organiseren. Het speeltoestel kostte dan ook 10.000 euro.”

Later dit schooljaar zal ook de speelplaats van de lagere school nog een leuke klimmuur krijgen. De ouderraad wil zo een feestjaar naar aanleiding van haar 25-jarig bestaan afsluiten. “Als het stadsbestuur ook nog werk maakt van een afdak, waar kinderen kunnen onder spelen bij regenweer en waar al lang vraag naar is, is dat de kers op de taart”, klinkt het.