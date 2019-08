Speelheuvel, snoeptuin en gezellig terras moeten zorgen voor nog meer sociaal contact in en rond TVORK Nele Dooms

21 augustus 2019

16u07 5 Dendermonde Voortaan kunnen nog meer mensen genieten van de faciliteiten in en rond sociaal restaurant TVORK in Sint-Gillis-Dendermonde. Zopas werd daar een nieuw aangelegde speelheuvel, snoeptuin en gezellige terras officieel geopend. Net op het moment dat TVORK twintig jaar bestaat. “Sociaal contact bevorderen is heel belangrijk op deze site”, zegt schepen Tomas Roggeman (N-VA). “Bovendien denken we hier ook aan sociale tewerkstelling.”

Al twintig jaar kunnen inwoners van Dendermonde terecht in sociaal restaurant TVORK om er te genieten van een gezonde, maar ook goedkope maaltijd. Dagelijks is er keuze uit verschillende menu’s. “En die zijn er niet alleen voor inwoners met financiële moeilijkheden of een laag inkomen, maar voor iedereen”, zegt schepen van Sociale Zaken Tomas Roggeman. “TVORK is bovendien een sociaal tewerkststellingsproject. Mensen krijgen er de kans om opnieuw te wennen aan het ritme van werkdagen en de arbeidsmarkt. Na enkele omzwervingen langs verschillende locaties, belandde TVORK op de site aan de Vijfde Januaristraat. Hier bouwen we het initiatief nu steeds verder uit.”

Ruimer aanbod

Die uitbouw heeft één doel: mensen dichter bij elkaar brengen en zorgen voor nog meer sociale contacten. “De site van TVORK is daar ideaal voor”, zegt Roggeman. “Net daarom kiezen we ervoor in te zetten op een ruimer aanbod aan activiteiten. Naast het aanbieden van een broodjesmaaltijd met saladebar, een volledige maaltijd of een soepje zullen we voortaan bij goed weer in de namiddag, het terras en de proeftuin openstellen voor jong en oud.”

Die proeftuin en terras zijn mooi aangelegd met de hulp van verschillende leerwerkplaatsen van de stad, medewerkers van het fietsatelier, Woonpunt en de VZW SWOD. “Zo hebben we nog meer win-win”, zegt verantwoordelijke van de leerwerkplaatsen Frank Verpoest. “Via de leerwerkplaatsen krijgen mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt een vorming van één of twee jaar en geraken ze weer gewend aan arbeidsritme. Naast TVORK waren eerder sowieso ook al het naai- en strijkatelier gevestigd.”

Snoepstruiken

In de proeftuin zijn verschillende ‘snoepstruiken’ aangeplant, lees: kleinfruit met braambessen en frambozen. Wie de tuin bezoekt, mag er zich te goed aan doen als het fruit rijp is. Een speelheuvel is voorzien van glijbaan, tunnel en klimtouw voor extra avontuur. Op het terras kunnen bezoekers terecht voor pannenkoeken met koffie. Ook volksspelen zullen altijd aanwezig zijn. En bij slechter weer zijn gezelschapsspelletjes voorradig. “Zo kan jong en oud hier een leuke tijd beleven”, zegt Roggeman.

Bij de officiële opening woensdagmiddag waren de eerste reacties alvast heel positief. Enkele kinderen deden zich meteen te goed aan het fruit, animatoren stonden klaar om met kinderen te tekenen, te spelen en te verkleden en op het terras werd gezellig gegeten en gedronken. Officieel het lintje doorknippen, deed de schepen samen met vrijwilligster Marina. Zij werd in de bloemetjes gezet omdat ze zich al twintig jaar inzet voor TVORK.