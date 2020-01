Speelbos Robin Woet krijgt nieuwe inrichting met verschillende speelzones Nele Dooms

29 januari 2020

15u55 3 Dendermonde Het speelbos Robin Woet in Grembergen krijgt een nieuwe inrichting. Het bos werd recent uitgebreid en van die gelegenheid willen jeugddienst en dienst Milieu en Platteland gebruik maken om het gebied in te delen in verschillende speelzones.

Het speelbos Robin Woet bevindt zich onder de Scheldebrug in Grembergen en werd in 2005 in gebruik genomen. De stad kwam daarmee tegemoet aan de vraag van de Dendermondse jeugdverenigingen. Onlangs sloot het stadsbestuur een concessieovereenkomst af voor het bos met de Vlaamse Waterweg. “Daardoor is het speelbos uitgebreid met het deel tot aan de Vier Septemberlaan”, zegt schepen van Jeugd en Natuur Nele Cleemput (CD&V). “Dat geeft kansen om het gebied anders in te richten met verschillende speelzones.”

Het architectenbureau Innec kreeg opdracht om een inrichtingsplan op te maken volledig in het thema van Robin Hood. Voor de uitvoering gaat de stad in zee met Pro Natura, die al heel wat ervaring heeft met dergelijke projecten. “Zowel jeugdverenigingen als individuele bezoekers moeten zich urenlang kunnen amuseren in dit bos”, zegt Cleemput. “Zo worden de toegangen meer uitgewerkt met een inkombord en een fietsenstalling. Er komen enkele houten totems die refereren naar het verhaal van Robin Hood, een burcht in takkenwallen, een zitarena en een speel- en wandelroute. Het gedeelte aan de Vier Septemberlaan wordt volledig ingericht om grotere bosspelen mogelijk te maken.”

Voor de werken starten, laat de stad eerst onderzoeken of alle bomen zich nog in goede staat bevinden. Zo is de veiligheid van de gebruikers gegarandeerd. “Om conflicten te vermijden met de vele mountainbikers die de weg naar dit bos hebben gevonden, zal er ook een toegankelijkheidsregeling worden uitgewerkt”, benadrukt Cleemput. De herinrichting zou tegen de Week van het Bos in oktober klaar moeten zijn. Dit project zal ongeveer 27.000 euro kosten.