Speciale start voor De Schakel: nu tijdje in klascontainers, later in compleet vernieuwd gebouw Nele Dooms

03 september 2020

12u04 1 Baasrode Het nieuwe schooljaar start in gemeenteschool De Schakel van Baasrode voor de vijfde en zesde klassen dan wel in containerklassen, maar dat betekent vooral goed nieuws voor de hele school. Eindelijk zal een groot renovatieproject van de basisschool starten, met onder andere de aanpak van betonrot aan de buitengevels. Naarmate de werken opschieten zullen klassen om de beurt in de klasunits huizen. “We kijken enorm uit naar de start van de werken in oktober”, zegt directeur Bjorn Verheyden.

Op de derde dag van het nieuwe schooljaar hebben de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar van gemeenteschool De Schakel al goed hun draai gevonden in de klasunits waar zij de komende maanden les krijgen. De containers staan opgesteld op de speelplaats. “De kinderen kunnen hun klaslokaal niet binnen omdat in die vleugel de lang verwachte renovatiewerken starten”, legt directeur Bjorn Verheyden uit. “De containers zijn de voorbije weken in een mum van tijd voorzien van elektriciteit, water, wifi en nieuwe smartboards. Zelfs de afsluiting van het schoolterrein is aangepast, zodat de kinderen rechtstreeks hun klasunit in kunnen.”

De aanpassingen zijn voor de school maar een kleine moeite, met het goede nieuws dat de renovatie van het gebouw eindelijk zal starten. Meer dan tien jaar wachten ze daar al op. En dat maakt het project ook meer dan dringend nodig. Het wachten duurde zo lang dat de Ouderraad van De Schakel een dik jaar geleden zelfs aan de alarmbel trok en in een brief aan de gemeenteraad de mankementen aan de infrastructuur van de school aankloeg, gestaafd met foto’s van stukken uit linoleum vloerbekleding, kapotte zonneweringen en betonrot. Een dossier voor renovatie bleek toen al in 2009 ingediend, maar het was wachten tot 2019 voor er eindelijk een fiat voor subsidie kwam.

Werken in diverse fasen

“En nu kan een aannemer eindelijk aan de slag gaan”, zegt een tevreden directeur. “In oktober start hij met de eerste fase, de vleugel waar 5 en 6 onderdak hebben. Vervolgens wordt in diverse fasen telkens een ander deel van het schoolgebouw aangepakt, per twee leerjaren. Om uiteindelijk te eindigen met het secretariaat, de refter en de turnzaal. Onze infrastructuur gaat er serieus op vooruit gaan.”

Alle schade aan de gevels als gevolg van betonrot zal worden hersteld. Vervolgens krijgen alle betonnen gevelelementen isolatie en worden ze bekleed met nieuwe platen. Ook alle andere geveldelen die grenzen aan klaslokalen, leraarskamer, secretariaat en directieruimte krijgen isolatie en gevelbepleistering. “Dat zal ook het energieverbruik in het gebouw ten goede komen”, weet Verheyden. “De aannemer zal ook alle ramen vernieuwen en de vloeren aanpakken. En er komt buitenzonwering waar nodig.”

Aan het renovatieproject hangt een prijskaartje dat oploopt tot ruim 800.000 euro. Later volgen nog een vernieuwing van de stookplaats en verwarming van De Schakel, en een relightning-project voor betere en energiezuinigere verlichting.