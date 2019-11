Speciale editie van houten bakken voor bier Cornet dankzij leerlingen Oscar Romerocollege Nele Dooms

19 november 2019

16u07 5 Dendermonde Dankzij de leerlingen van het zevende jaar Industriële Houtbewerking van de campus Techniek & Engineering van het Oscar Romerocollege van Dendermonde is Brouwerij Palm & De Hoorn, brouwer van onder andere het bier Cornet, een speciale editie van houten bakken rijker. De jongeren gingen die bakken, die ze zelf vervaardigden, dinsdagochtend persoonlijk overhandigen.

Een toevallig contact tussen Sven Arys, leerkracht houtbewerking en Tom Robberechts, Brand Manager Cornet, zorgde voor het project. “We raakten aan de praat en Tom vertelde over de speciale houten bakken die de brouwerij wilde”, zegt Arys. “Ik dacht meteen dat dat wel een leuke opdracht voor onze studenten zou zijn. De jongeren kregen een briefing over de merkwaarden van Cornet en mochten vervolgens zelf een houten bak ontwerpen op de computer. De beste ideetjes voegden we samen tot wat de houten bakken nu zijn.”

Om de bakken te maken was een samenwerking met de richting Mechanica nodig. Die leerlingen verzorgden het laseren. Het project werd in het grootste geheim gerealiseerd. “Het enthousiasme was groot en de jongeren zijn supertrots dat ze de bakken nu mogen overhandigen en dat ze gebruikt zullen worden”, zegt Arys.

Cornet lanceert de houten bakken die verkrijgbaar zijn in drankenhandels, winkels en de webshop. Ze zijn herbruikbaar als eyecather in het interieur of fietsendrager. De speciale editie van de leerlingen van het ORC zal ingezet worden op sociale media, maar het grootste deel ervan zal worden geveild ten voordele van De Warmste Week. Dat gebeurt tijdens de Cornet After Work in de brouwerij in Steenhuffel op donderdag 19 december. “De volledige opbrengst gaat naar het initiatief, net als het loon van alle vrijwilligers die werken die avond en de opbrengst uit de verkoop van Cornet”, zegt Robberechts. “Wie dus een van de 15 special editions van deze bakken wil én ondertussen het goede doel steunen, kan die avond mee bieden.”