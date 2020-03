Speciale covid-afdeling ziekenhuis Sint-Blasius telt drie coronapatiënten, campus Zele sluit de deuren behalve voor nierdialyse Nele Dooms

16 maart 2020

16u28 308 Dendermonde Het algemeen ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde telt momenteel drie patiënten besmet met corona. Zij liggen in de speciaal daartoe vrijgemaakte covid-afdeling van het ziekenhuis. Sint-Blasius besliste zopas om haar campus Zele te sluiten, om personeel en middelen efficiënter in te zetten. Alleen de nierdialyse blijft er open.

In het Dendermondse ziekenhuis blijven ze door de coronacrisis op volle toeren draaien. Eind vorige week werd nog een volledige afdeling vrij gemaakt om daar plaats te kunnen bieden aan patiënten die besmet zijn met het virus. Daar zijn momenteel al drie mensen opgenomen. “Zij zijn wel degelijk besmet met het coronavirus en hadden door de ernst van de symptomen nood aan een ziekenhuisopname”, zegt algemeen directeur Karen Pieters. “Er zijn meer besmettingen, maar niet iedereen die positief test, komt hier terecht. Als de symptomen mild zijn, worden mensen weer naar huis gestuurd en moeten ze daar in quarantaine uitzieken.”

Pretriagecentrum

De regel blijft dat mensen eerst hun huisarts moeten bellen als ze zich niet goed voelen. Pas als die een doorverwijzing geeft, kunnen ze zich aanmelden bij het ziekenhuis. Aan de spoedafdeling daar wordt momenteel werk gemaakt van een extra container die dienst kan doen als pretriagecentrum. “We verwachten een toename van mensen die zich aanmelden aan de spoed en daarom hebben we tijdens onze dagelijkse crisisvergadering besloten een container te plaatsen”, zegt Pieters. “Daar kan een eerste selectie plaatsvinden tussen mensen die naar de gewone spoedafdeling moeten en zij die naar het triagecentrum moeten om te controleren op corona. Het duurt enkele uren vooraleer de resultaten van dergelijke tests binnen zijn. Die mensen krijgen opvang in de covid-zone die speciaal is ingericht in de garage aan spoed.”

Om ervoor te zorgen dat er niemand in het ziekenhuis zelf binnenkomt die er niet hoeft te zijn, is er toegangscontrole ingevoerd aan de hoofdingang. “Aan iedereen die binnenkomt, wordt gevraagd waarvoor ze langskomen”, legt Pieters uit. “Patiënten bezoeken kan niet. Er geldt een bezoekverbod. Maar proper wasgoed afgeven, is wel mogelijk en soms komen mensen ook specifieke medicatie brengen. Dat systeem is sinds dit weekend in voege en werkt goed.”

Campus Zele gesloten

Het Sint-Blasiusziekenhuis neemt bovendien nog extra maatregelen om de coronacrisis de baas te blijven. Zo wordt de campus Zele, met onder andere radiologie en pijnkliniek, gesloten. Daar kunnen alleen nog dialysebehandelingen voor nierpatiënten. “De sluiting is een bewuste beslissing in het kader van de efficiënte inzet van middelen”, zegt Pieters. “Het is beter te centraliseren, ook qua voorraad aan mondmaskers en alcoholgel voor de handen. We laten ons overigens ook maximaal bevoorraden. Voorlopig zijn er geen tekorten in Dendermonde. Door de sluiting in Zele kan ook alle personeelscapaciteit samengebracht worden in Dendermonde.”