Sp.a vraagt ook telefonische afspraak voor containerparken in plaats van alleen online reservatie Nele Dooms

25 mei 2020

18u05 0 Dendermonde Als het van oppositiepartij sp.a in Dendermonde afhangt, zou het in de toekomst ook mogelijk moeten zijn om telefonisch een afspraak te maken met het containerpark. Sinds de heropening van de recyclageparken deze coronacrisis kunnen inwoners er alleen via online reservatie terecht. “Er moet ook een oplossing zijn voor mensen die geen toegang tot internet hebben”, meent raadslid Tom Bogman.

Aanleiding van het verzoek van Bogman is een recent bezoek van een ouder koppel aan het containerpark in Dendermonde. “De toegang werd er geweigerd omdat ze geen afspraak hadden”, zegt Bogman. “Deze manen waren jammer genoeg niet op de hoogte van de regeling omdat ze geen internet hebben. Het is een spijtige zaak, die eigenlijk simpel opgelost zou kunnen worden.”

Sp.a dringt daarom aan om ook telefonisch reserveren mogelijk te maken. “Mensen die niet in staat zijn om online een afspraak te maken, moeten daarvoor nu maar een beroep doen op buren, vrienden of familie. We mogen toch deze digitale kloof niet uit het oog verliezen”, klinkt het. “Een basisdienstverlening met telefonische afspraken kan hier aan tegemoet komen.”

De regeling om online afspraken vast te leggen voor een bezoek aan het containerpark geldt in het hele werkingsgebied van Verko, dat onder andere Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme en Lebbeke omvat. Bij Verko heet het dat ze zich er bewust van zijn dat sommige inwoners moeilijkheden hebben met het online systeem. “Alles zit nu in testfase”, klinkt het. “Binnenkort doen we een evaluatie van het systeem, waarbij we hier sowieso rekening mee zullen houden. We zullen nagaan hoe we dit kunnen oplossen: ofwel ook telefonisch afspraken laten maken of één of twee dagen per week zonder afspraak werken.”