Sp.a vraagt nieuwe methode voor chloorarm water Nele Dooms

27 september 2019

17u52 0 Dendermonde Oppositiepartij sp.a van Dendermonde drong tijdens de jongste gemeenteraad aan om werk te maken van chloorarm water in zwembad Olympos.

Raadslid Tom Bogman maakte daarvoor gewag van een nieuwe methode, ontwikkeld onder supervisie van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid dat zwembadwater grondig kan ontsmetten met drie tot vier keer minder chloor dan gebruikelijk. “Deze methode heeft drie jaar proefgedraaid in het zwembad in Dilbeek”, stelt Bogman. “Met succes. De installatie is duurder, maar er is een terugverdieneffect op korte termijn. En natuurlijk zijn er de voordelen voor mens en milieu met zo’n investering.”

Het Dendermondse stadsbestuur zal de nieuwe methode echter niet aanschaffen. “De vorige legislatuur is al een belangrijk onderdeel van die nieuwe technologie in Olympos geïntegreerd”, legt schepen van Sport Nele Cleemput (CD&V) uit. “Het gaat om een systeem van filtratie en krachtige UV-lampen. Daardoor is er al veel minder chloor nodig en blijven we in Dendermonde ver onder de normen opgelegd door de overheid. De maximale concentratie voor een zwembad zoals het onze is 0,60 milligram per liter. In Dendermonde bedroeg dat in mei 0,13 en in juni 0,21. Daarmee scoren we zelfs beter dan het proefproject in Dilbeek.”