Sp.a vraagt meer controle op financiële toelage aan kerkfabriek: “Huur ontvangen én geld krijgen voor onderhoud kan niet” Nele Dooms

21 november 2019

Tijdens de jongste gemeenteraad in Dendermonde brak oppositieraadslid Niels Tas (sp.a) een lans voor meer controle op de betoelaging aan kerkfabrieken. Aanleiding was de budgetwijziging van de kerkfabrieken die op de agenda stond. Daarbij wordt 17.000 euro voorzien voor de kerkfabriek van Sint-Gillis-Binnen, die de kerk aan het Heldenplein aan de Brusselsestraat in hartje Dendermonde onder haar hoede heeft. De centen zijn bestemd voor de vroegere pastorie, die nu verhuurd wordt. “Het geld zal gebruikt worden voor schilderwerken aan de buitengevel”, weet Tas. “Het is niet logisch dat een kerkfabriek een toelage krijgt als het ook inkomsten uit huurgeld heeft voor dat gebouw. De kerkfabriek ontvangt dus huurinkomsten voor een gebouw en vraagt aan de stad een toelage voor het uitvoeren van werken aan dat gebouw. De inkomsten houden ze en de uitgaven zijn voor de stad. Dat klopt niet. We moeten er toch over waken dat toelagen van de stad voor de doeleinden gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn.” Schepen van Financiën Dieter Mannaert (CD&V) beaamt dat er vanuit de financiële dienst van de stad eigenlijk geen controle gebeurt op waar de toelage specifiek naartoe gaat. “We zijn altijd al uitgegaan van de eerlijkheid van de kerkraden”, zegt hij. “Er is wel een controle door het Centraal Kerkbestuur. We zullen de zaak bekijken.”