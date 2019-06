Sp.a pleit voor beveiligde fietsstallingen bij evenementen Nele Dooms

26 juni 2019

16u51 3 Dendermonde Tijdens de jongste gemeenteraad pleitte oppositieraadslid Gwen Brabants voor de realisatie van beveiligde fietsstallingen bij evenementen. Dat zal volgens haar inwoners stimuleren om nog meer met de fiets naar de stad te komen.

“Deze zomer zijn er weer heel wat activiteiten en evenementen gepland”, zegt Brabants. “Als we dan nog meer mensen kunnen aanzetten om met de fiets te komen, is dat een goede zaak. Het is duurzaam, kostenbesparend, zorgt voor een vlottere doorstroom van het verkeer en beperkt de parkeerproblematiek in het stadscentrum. Het is echter niet altijd even duidelijk waar je je fiets kwijt kan en al zeker niet waar dat op een veilige manier kan. Daarom vragen wij een gratis bewaakte fietsenparking te voorzien in het stadscentrum. Dat lijkt toch geen overbodige luxe, zeker gezien het toenemend aantal elektrische fietsgebruikers waardoor de kostprijs van fietsen vaak aanzienlijk is.”

Brabants zag graag al deze zomer een proefproject in die zin, maar dat zit er niet in. “We zijn dit wel aan het onderzoeken”, zegt schepen van Mobiliteit Marius Meremans (N-VA). “Er zullen evenementenstallingen voor fietsen komen, maar we bekijken nog op welke manier.”