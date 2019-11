Sp.a ongerust over betaalbaarheid rusthuis Hof ter Boonwijk na overname Nele Dooms

19 november 2019

17u21 0 Dendermonde Oppositiepartij sp.a is ongerust over de betaalbaarheid van het rusthuis Hof ter Boonwijk als dat overgenomen wordt. “In de intentieverklaring rond de overname staat zelfs niets te lezen over prijszetting”, zegt raadslid Gwen Brabants.

Eind september maakte het stadsbestuur bekend dat de toekomst van woonzorgcentrum Hof ter Boonwijk verzekerd is. De stad maakte eerder al bekend dat ze het rusthuis niet meer zou uitbaten, omdat er in de plaats een gloednieuw woonzorgcentrum komt in Baasrode waar Hof ter Boonwijk en rusthuis Sint-Vincentius gefusioneerd worden. Voor Hof ter Boonwijk was Dendermonde de voorbije tijd op zoek naar een overnemer. Die bleek uiteindelijk gevonden bij de Broeders van Liefde, uitbaters van het woonzorgcentrum Mariatroon in de Brusselsestraat in Dendermonde. Die zijn bereid Hof ter Boonwijk over te nemen en een principeakkoord daarrond is ondertekend.

“De overname is een goede zaak, omdat inwoners uit Sint-Gillis zo op hun oude dag nog in eigen gemeente terecht zullen kunnen”, zegt oppositieraadslid Gwen Brabants (sp.a). Zij bracht het dossier ter sprake tijdens de gemeenteraad. “Maar wij stellen vast dat er in de intentie-overeenkomst niets staat over prijzen. Daar maken wij ons zorgen over. Het wordt voor steeds meer ouderen moeilijker om rond te komen met hun pensioen en dus is het belangrijk ook rusthuisprijzen in de gaten te houden. Alleen zo krijgen ook ouderen die het financieel moeilijker hebben gelijke kansen om in een rusthuis opgenomen te worden als dat nodig is.”

“Door in de intentieverklaring niets op te nemen over de betaalbaarheid, geeft het stadsbestuur de indruk dat ze door privatisering wel het aanbod aan rusthuisbedden in de stad willen behouden, maar niet wakker ligt over de betaalbaarheid daarvan”, meent Brabants. “Nochtans is daar reden toe. Prijzen voor Mariatroon liggen nu al hoger dan die van onze OCMW-rusthuizen. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat bij een overname kapitaalkrachtige bewoners van buiten Dendermonde aangetrokken worden voor Hof ter Boonwijk en bewoners uit Sint-Gillis uitgesloten worden, omdat het financieel niet haalbaar is.”

Schepen van sociale zaken Tomas Roggeman (N-VA) bevestigt dat in de intentieverklaring nog niet gesproken is over prijzen. “Dit is dan ook nog maar de start van de onderhandelingen”, zegt hij. “We zullen het zeker nog wel over de dagprijs hebben. Onze partner, Broeders van Liefde, is overigens actief in de semi-profit sector, wat op dat vlak toch al wat garanties biedt.”