Solidair in coronatijden: bewoners De Dammen helpen elkaar via Facebookpagina Nele Dooms

03 april 2020

15u21 0 Dendermonde De bewoners van wijk De Dammen in Dendermonde zijn solidair in deze coronatijden. Ze helpen elkaar. Daarvoor is de Facebookpagina ‘De Dammen helpt corona te bestrijden’ opgemaakt.

“Het coronavirus is gevaarlijk voor kwetsbare mensen en ouderen. Voor wie tot deze risicogroep behoort, is het beste advies zoveel mogelijk thuis te blijven”, zegt Peter Gorlé van het wijkcomité De Dammen. “We willen via onze Facebookpagina buren uit De Dammenlaan en Pieter Goruslaan met elkaar in contact brengen om elkaar te helpen.”

Helpen kan op twee manieren. “Wie wil helpen, kan dat aangeven door een boodschap achter te laten die zichtbaar is voor iedereen”, legt Gorlé uit. “Wie hulp nodig heeft, bijvoorbeeld om boodschappen te doen, naar de apotheker te gaan of een babbeltje via telefoon te slaan, kan bellen naar de buren die aangaven te willen helpen. Zo steunen we elkaar in deze moeilijke tijden.”