Sofia is eerste kleinkind en zorgt meteen voor viergeslacht Nele Dooms

24 oktober 2019

15u40 3

De kleine Sofia Mertens uit Dendermonde, amper vijf maanden oud, zorgt voor een unicum in haar familie. Voor het eerst is dat een viergeslacht rijk. Sofia is het eerste kleinkind van oma Viviane De Mul (56) uit Opdorp. Fiere overgrootmoeder is Caroline Rottiers (78). Ook mama Laura Heymans (26) is erg trots op haar kleine oogappel. “Ik denk dat we allemaal van plan zijn haar goed te vertroetelen”, zegt ze.