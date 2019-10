Soep op de stoep tijdens maandagmarkt om te sensibiliseren rond armoede Nele Dooms

14 oktober 2019

13u21 0 Dendermonde Bezoekers van de wekelijkse marktdag maandagochtend konden op de Grote Markt genieten van een tas versgemaakte, warme soep. Actievoerders vroegen met de soepbedeling aandacht voor de armoedeproblematiek. Aanleiding is een hele week rond de “Werelddag van verzet tegen armoede”.

In Dendermonde omvat de dag tegen armoede een reeks verschillende acties op diverse locaties gedurende de ganse week. “Soep op de Stoep” vindt bijvoorbeeld ook nog plaats aan het Sint-Blasiusziekenhuis op dinsdag, de Stadswinkel op woensdag, de bibliotheek op donderdag en Het Huis van het Kind De Kroon op vrijdag. “De Werelddag van Verzet tegen armoede gaat zo in Dendermonde niet onopgemerkt voorbij”, zegt schepen van sociale zaken Tomas Roggeman (N-VA). “Het is een belangrijke dag om aandacht te vragen voor de vele mensen die dag in dag uit strijden tegen armoede en om de problematiek op de agenda te plaatsen.”

De stijgende cijfers van Kind en Gezin tonen aan dat 11,8 procent van de Dendermondse bevolking in kansarmoede leeft. In 2012 was dit 4,5 procent. Dat wil zeggen dat momenteel meer dan 1 kind op 10 geboren wordt in een kwetsbare context. Om daarrond te sensibiliseren zullen tal van stadsdiensten en lokale partners op donderdag 17 oktober aan hun gebouwen witte, geknoopte lakens aan het raam hangen. Die moeten symbolisch “de strijd tegen armoede aanknopen”. “Deze witte lakens staan symbool voor ‘ontsnapping uit de armoede’”, legt schepen Roggeman uit. “Het laken uit het raam verbeeldt de ontsnapping, de knoop erin verwijst naar het aanbinden van de strijd tegen armoede. Traditiegetrouw wil de stad zoveel mogelijk inwoners en instanties stimuleren om hetzelfde gebaar te stellen en ook aan hun huis zo’n wit laken te hangen.”