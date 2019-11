Socialistische partij viert eeuwfeest met toespraken, expo en publicatie Nele Dooms

18u08 0 Dendermonde De socialiste partij en beweging in Dendermonde viert dit weekend feest. Exact een eeuw geleden, in 1919, werd immers de Belgische Werkliedenpartij, nu sp.a, opgericht in het Dendermondse. Een tentoonstelling geeft een blik op het verleden. Vrijdag 15 november vindt een academische zitting plaats.

“Het was de charismatische Hippolyte Vandemeulebroucke die indertijd een erg succesrijke stembusslag voerde”, zegt Rie Putteman, organisator van het eeuwfeest van de Dendermondse sp.a. “Hij bracht het tot volksvertegenwoordiger en burgemeester van Sint-Gillis. De Socialistische Beweging werd sindsdien een belangrijke machtsfactor in het Dendermondse. Dat moet gevierd worden.”

Om het eeuwfeest niet onopgemerkt te laten, vindt er een academische zitting plaats. Er wordt ook een tentoonstelling opgebouwd met allerlei foto- en tekstmateriaal. En een gelegenheidspublicatie is in elkaar gebokst. “Het is een rijk naslagwerk geworden voor iedereen met interesse in de politieke geschiedenis van Dendermonde”, zegt sp.a-voorzitter Tom Bogman.

Als gastsprekers voor de academische zitting wisten de feestvierders professor René Vermeir uit Sint-Gillis, professor Geert Van Goethem van AMSAB en ereburgemeester, minister en parlementsvoorzitter Norbert De Batselier uit te nodigen. Zij zullen terugblikken op de voorbije honderd jaar. Met sp.a-kopman in het Vlaams Parlement en kersvers nationaal partijvoorzitter Conner Rousseau wordt ook naar de toekomst gekeken.

Wie mee wil vieren, kan op vrijdag 15 november om 19.30 uur terecht in lokaal dienstencentrum De Zonnebloem, aan de Breestraat in Sint-Gillis Dendermonde. Info: dendermonde@s-p-a.be.