Socialistische organisaties schenken cheque van 2.500 euro aan Uit de marge vzw Nele Dooms

30 april 2020

Dendermonde Geen traditionele Kroegentocht en toespraken op de Grote Markt naar aanleiding van de Dag van de Arbeid op 1 mei dit jaar, door de coronacrisis. Maar de socialistische organisaties sp.a, ABVV en Bond Moyson laten in de Ros Beiaardstad wel van zich horen. Ze schenken een cheque van 2.500 euro aan de vzw Uit de Marge. Met het geld kan de organisatie haar jeugdwelzijnswerk in Dendermonde verder uitbouwen.

“1 mei is een moment om te beseffen dat onze welzijnssector en gezondheidszorg, waarin de laatste jaren zoveel werd bespaard, van onschatbare waarde zijn”, zegt sp.a-voorzitter Lien Van den Broeck. “Langzaamaan worden er plannen gesmeed om onze economie opnieuw op te starten na deze coronacrisis, maar naar ons gevoel is er weinig aandacht voor wie vandaag in een sociaal kwetsbare positie zit. Jongeren uit kwetsbare gezinnen verdienen hier een extra focus. Voor hen moeten wij blijven verder werken.”

Sp.a, ABVV en Bond Moyson overhandigen daarom 2.500 euro aan vzw Uit de Marge, jeugdopbouwwerk dat zich inzet voor kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. De cheque zal gebruikt worden om de huidige werking in Dendermonde verder uit te bouwen, in samenspraak met de jongeren. “Kwetsbare gezinnen en jongeren hebben het nu moeilijker dan ooit”, zegt Gerrit Muylaert van ABVV. “Nu ondersteunen we in Dendermonde, maar laat ons vooral niet uit het oog verliezen dat alleen een sterke sociale zekerheid voldoende zekerheid voor morgen kan garanderen en ervoor kan zorgen dat niemand uit de boot valt.”