Sociale Kruidenier verwacht fikse toename voor bedeling voedselpakketten: “Voor deze gezinnen is dit initiatief vaak hét lichtpunt van de week” Nele Dooms

16 april 2020

12u06 0 Dendermonde Niet vrij winkelen en geen tas koffie met babbel, maar voedselpakketten overhandigd krijgen door het raam. De Sociale Kruidenier in Dendermonde heeft noodgedwongen haar werking naar aanleiding van de coronacrisis moeten aanpassen. Verwacht wordt dat het aantal gezinnen dat beroep moet doen op het initiatief de komende weken nog flink zal oplopen. “Het belangrijkste is dat we de werking voortzetten”, zegt coördinator Yannick Roels. “Voor onze doelgroep is naar hier komen vaak dé hoogdag van de week.”

De Sociale Kruidenier kreeg eind 2017 een plek op de site van sociaal restaurant TVORK aan de Vijfde Januaristraat in Sint-Gillis-Dendermonde. Kwetsbare gezinnen uit Dendermonde kunnen er twee keer per week, op dinsdag - en donderdagnamiddag, terecht voor voedingswaren en verzorgings- en huishoudproducten. Groenten en fruit en een reeks andere voedingsproducten zijn gratis, andere producten zijn er te vinden tegen heel lage prijzen. Het initiatief helpt wekelijks een negentigtal gezinnen die het financieel moeilijk hebben om aan de basisbehoefte voedsel te geraken.

Maar konden die gezinnen tot voor kort in een winkeltje vrij rondlopen en uitkiezen wat ze nodig hadden, dan komen ze in deze coronatijden niet verder dan een meter voor het raam van de Sociale Kruidenier. Aan de andere kant staat een medewerker klaar om vooraf klaargemaakte voedselpakketten door te geven. “We hebben de werking noodgedwongen moeten aanpassen”, zegt Yannick Roels. “In het winkeltje kunnen we de regels rond social distancing niet garanderen. Het is te klein. Daarom maken we nu zelf pakketten klaar om die te overhandigen. Dat houdt minder keuzevrijheid in, maar we blijven wel letten op gezonde voeding.”

Sociale babbel

De gebruikelijke tas koffie voor bezoekers en de babbeltjes zijn achterwege gelaten. “Jammer genoeg gaat daardoor het sociale aspect van dit initiatief wel verloren, maar aan het raam kan er met onze medewerker wel altijd een praatje af”, zegt Roels. “Gelukkig! Sociaal contact is voor deze doelgroep niet altijd even evident. Velen laten ons ook weten dat ze het daar met deze coronacrisis nu nog moeilijker mee hebben. Dan is een bezoek aan de Sociale Kruidenier een lichtpuntje, een reden om zich wel wat op te kleden en eens buiten te komen. Een bezoek hier is vaak dé hoogdag in de week. Daarom is het ook zo belangrijk om de werking voort te zetten.”

Ze verwachten zelfs een serieuze toename bij de Sociale Kruidenier van gezinnen die hulp nodig hebben. “Door de gevolgen van de coronacrisis op onze economie, met mensen die zonder werk vallen, kan het aantal niet anders dan toenemen”, weet Roels. “We verwachten dat we de komende weken het aantal kwetsbare gezinnen dat hier langs moet komen jammer genoeg met meer dan vijftig zullen zien toenemen. Terwijl het nu al enorm zwaar werken is. We zijn nog met 3 om de boel recht te houden: Lieven Waegeman, Monique Van den Branden en ikzelf. Dat is de helft van het normale team, omdat vrijwilligers momenteel niet mogen meedraaien. We gaan er alles aan doen om ook een extra toeloop aan te kunnen.”