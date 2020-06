Sociale kruidenier trekt er niet meer op uit met Slaatje Praatje Nele Dooms

25 juni 2020

17u34 1 Dendermonde Het initiatief “Slaatje Praatje”, het mobiele aanbod van de Sociale Kruidenier in Dendermonde, houdt ermee op. De respons is te klein.

De Sociale Kruidenier werd in Dendermonde in 2017 heropgestart en kreeg toen een vast stek in een bijgebouw aan het sociale restaurant TVORK, aan de Vijfde Januaristraat in Sint-Gillis. Kansarme gezinnen kunnen er voedselpakketten en voedingswaren en verzorgings- en huishoudproducten tegen een lage prijs verkrijgen. Vanuit de vaststelling dat het niet voor iedereen evident was om zich te verplaatsen naar Sint-Gillis, werd een paar jaar geleden ook gestart met “Slaatje Praatje”. Daarbij trok een marktwagen met voedings- en andere producten op regelmatige basis naar Schoonaarde en Baasrode om ter plaatse een aanbod te verzekeren.

“We moeten vaststellen dat dit mobiele aanbod geen succes is”, zegt schepen van sociale zaken Tomas Roggeman (N-VA). “De Sociale Kruidenier boekt heel goede cijfers, maar bij Slaatje Praatje is dat teleurstellend. Er zijn amper vier bezoekers per keer, met een maximum van acht gezinnen die hier gebruik van maken. Daar tegenover staat wel een kost van 15.000 euro per jaar. We denken dat we, gezien de beperkte respons, dit bedrag beter kunnen besteden. Daarom zetten we Slaatje Praatje stop.”