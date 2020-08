Sociale kruidenier schakelt opnieuw over op voedselbedeling Nele Dooms

07 augustus 2020

16u13 2 Dendermonde De Sociale Kruidenier in Dendermonde schakelt opnieuw over op voedselbedeling. Dat wil zeggen dat klanten hun voedsel opnieuw in pakketten zullen krijgen in plaats van ze zelf uit te kiezen.

De Sociale Kruidenier kreeg eind 2017 een plek op de site van sociaal restaurant TVORK aan de Vijfde Januaristraat in Sint-Gillis-Dendermonde. Kwetsbare gezinnen uit Dendermonde kunnen er twee keer per week, op dinsdag - en donderdagnamiddag, terecht voor voedingswaren en verzorgings- en huishoudproducten. Groenten en fruit en een reeks andere voedingsproducten zijn gratis, andere producten zijn er te vinden tegen heel lage prijzen.

Normaal gezien kunnen gezinnen er vrij in een winkeltje rondlopen en zelf uitkiezen wat ze nodig hebben. Door de coronacrisis werd dat in het voorjaar teruggeschroefd en kregen bezoekers vooraf klaargemaakte pakketten via een doorgeefluik aan het raam. Toen de coronacijfers begonnen te dalen, werd beslist om weer vrij bezoek toe te laten. Maar dat wordt nu opnieuw afgeschaft. Aanleiding zijn de coronamaatregelen die opnieuw verstrengd zijn en de stijging van het aantal coronabesmettingen.

Vanaf maandag 10 augustus schakelt de Sociale Kruidenier dus opnieuw over op voedselbedeling. Wie het nodig heeft, kan langskomen op dinsdag van 13 tot 16 uur of op donderdag van 13 tot 17 uur. Via het raam zal een medewerker gratis producten uitdelen, zoals groenten, fruit en andere voedingswaren. Klanten kunnen ook een vooraf gemaakt pakket aankopen, met elke week andere producten ter waarde van 2 euro.