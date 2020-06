Sociaal Restaurant TVORK heropent woensdag Nele Dooms

08 juni 2020

19u15 0 Dendermonde Met de heropening van alle horeca in Vlaanderen, zal ook sociaal restaurant TVORK van Dendermonde de deuren weer open doen. Dat gebeurt vanaf woensdag 10 juni. Deze week wordt nog een minimale dienstverlening voorzien, maar daarna zal het sociaal restaurant weer als voordien draaien.

Het Dendermondse OCMW wil het sociaal restaurant TVORK eerst even doen proefdraaien. “Dat wil zeggen dat het personeel alles in gereedheid brengt en een balans probeert te vinden tussen veiligheid en het aanbieden van lekkere maaltijden”, zegt schepen van sociale zaken Tomas Roggeman (N-VA). “Dat gebeurt op woensdag, zodat op donderdag geëvalueerd en bijgestuurd kan worden indien nodig. Vrijdag zal TVORK open zijn na positieve evaluatie.”

Daarna zal TVORK weer normaal draaien. Belangrijk is wel dat geïnteresseerde bezoekers telefonisch moeten reserveren voor 10 uur. De deuren gaan open van 11.15 tot 14 uur. Maaltijden worden opgediend tussen 12 en 13 uur. “We voorzien 20 tafels met twee stoelen en 6 tafels met één stoel voor bubbels van één tot twee personen”, zegt Roggeman. “Als iemand alleen komt eten, is dat één bubbel en dus één tafel. Indien de bubbel uit vier personen bestaat, voorzien we twee tafels die we samen zetten. Groepen met meer dan vier personen worden niet toegelaten, om zoveel mogelijk mensen kans te geven te komen eten.”

In de eerste week zal TVORK nog werken met één menu, dat uit soep, hoofdgerecht en koffie of thee bestaat. Broodjes en afhaalmaaltijden zijn niet mogelijk. De cafetaria blijft gesloten. TVORK bevindt zich op de sociale campus aan de Vijfde Januaristraat in Sint-Gillis-Dendermonde.