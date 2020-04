Sociaal Huis helpt armste gezinnen bij aankoop computer voor kinderen: “Belangrijk dat ook zij thuis lessen kunnen volgen” Nele Dooms

Dendermonde Het Sociaal Huis van Dendermonde helpt de armste gezinnen in de stad bij de aankoop van een computer voor hun kinderen. Dat zegt schepen van sociale zaken Tomas Roggeman (N-VA).

Door de coronacrisis worden lessen en schoolwerk door de scholen aangeboden via onlineplatformen zoals Smartschool. Voorwaarde om de lessen dan te kunnen volgen, is dat leerlingen over een computer beschikken. Maar kinderen die in armoede leven, hebben die vaak niet”, weet Roggeman. “Kinderen uit arme gezinnen dreigen zo een schoolachterstand op te lopen, ten koste van hun algemene ontwikkeling. Dit mogen we als maatschappij niet laten gebeuren.”

Daarom neemt het Sociaal Huis uitzonderlijke maatregelen. “We passen centen bij voor de armste gezinnen bij de aankoop van een computer”, zegt Roggeman. “Het gaat over eenvoudige toestellen, die wel alle mogelijkheden bieden aan kinderen om hun schoolwerk vanop afstand te volgen. We hebben op deze manier al zeven kwetsbare leerlingen uit de nood geholpen. Zo vermijden we dat de coronacrisis deze kinderen opzadelt met een leerachterstand en hen ontwikkelingskansen ontneemt.”