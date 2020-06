Sociaal Huis en CAW gaan samenwerken rond aanpak van partnergeweld Nele Dooms

16 juni 2020

16u19 3 Dendermonde Het Sociaal Huis van Dendermonde is een samenwerking opgestart met het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) van Oost-Vlaanderen. “De beide partners moeten elkaar versterken in de hulp rond partnergeweld en steun aan kwetsbare burgers”, zegt schepen van Sociale Zaken Tomas Roggeman (N-VA).

Het CAW en het Sociaal Huis richten zich allebei op mensen die het op bepaalde momenten in het leven moeilijk hebben. “Een samenwerking ligt dus in de lijn hiervan”, zegt Roggeman. “Het aanbod van het CAW en het Sociaal Huis is immers enigszins identiek in bijvoorbeeld informatie en advies geven en voor begeleiding zorgen. Toch zijn er ook verschillen. Zo heeft het CAW een opvangcentrum voor dak- en thuislozen en biedt het Sociaal Huis dan weer eerder financiële hulpverlening aan.”

Betere ondersteuning

De samenwerking moet er voor zorgen dat het aanbod van beiden beter op elkaar afgestemd geraakt. Het zal onder andere zorgen voor een uitbreiding van de personeelsbezetting van het CAW rond partnergeweld. Zo kan er een betere ondersteuning en begeleiding zijn voor mensen in situaties van partnergeweld. Ook de samenwerking met partners zoals de politie wordt uitgebouwd. Het CAW zal ook regelmatig een groepsaanbod kunnen organiseren voor alle betrokkenen bij partnergeweld. “We denken daarbij bijvoorbeeld aan sessies rond agressiebeheersing in de partnerrelatie”, zegt Roggeman. “De gespecialiseerde medewerkers die worden aangeworven, worden lokaal ingezet.”

De samenwerking moet bovendien zorgen voor meer cliëntvriendelijkheid en vlottere hulpverlening. “Door een geïntegreerde aanpak vermijden we dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd en maken we dat de dienstverlening echt voor iedereen vlot toegankelijk is”, zegt Roggeman. De samenwerking zal al zeker lopen tot het einde van deze legislatuur, eind december 2025.