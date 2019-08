Sneukeltocht voor goede doel aan vijfde editie toe Nele Dooms

08 augustus 2019

Voor de vijfde keer op rij vindt dit weekend in Grembergen de Sneukeltocht plaats. Een gemotiveerde groep vrienden organiseert het gebeuren voor het goede doel. Bedoeling is geld in te zamelen voor de organisatie van een verwendag voor mensen met kanker in het Sint-Blasiusziekenhuis van Dendermonde. De voorbije edities van de Sneukeltocht werden telkens een groot succes, met honderden deelnemers. De organisatoren hopen ook deze keer op een mooie opkomst om vervolgens weer een stevige cheque voor de Verwendag te kunnen overhandigen. De Sneukeltocht vindt plaats op zondag 11 augustus. Het is een wandeling van ongeveer zes kilometer met verschillende stopplaatsen waar de deelnemers een hapje en een drankje aangeboden krijgen en animatie voorzien is. Een team van tachtig vrijwilligers staat klaar om alles in goede banen te leiden. Vertrek en aankomst zijn voorzien aan het Gildenhuis, aan de Hamsesteenweg in Grembergen, tussen 13.30 en 15 uur. Info en inschrijvingen: www.sneukeltochtgrembergen.be.