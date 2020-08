Snellere restauratie voor watertoren Leopoldlaan: “Veiligheidsrisico’s en instortingsgevaar zijn te groot” Nele Dooms

12 augustus 2020

15u17 4 Dendermonde “Het veiligheidsrisico voor de omgeving is te groot, daarom moeten we sneller een premie krijgen voor de restauratie van de watertoren.” Dat bepleitte burgemeester Piet Buyse (CD&V) bij de bevoegd minister na een plaatsbezoek aan de toren op de Leopoldlaan. Hij haalt zijn slag thuis. De restauratie krijgt een hoogdringend karakter, zodat een toelage van ruim een miljoen euro wordt vrijgemaakt en de werken sneller kunnen starten.

De stad van drinkwater voorzien doet de watertoren, die al decennia lang het uitzicht van de Leopoldlaan in Dendermonde bepaalt, al een paar jaar niet meer. Hij werd buiten werking gesteld en het enig economisch nut dat hij vandaag nog heeft, is die van gsm-mast. Maar de toren is sinds 2003 wel een beschermd monument. Hij maakt immers deel uit van de site Bastion V en heeft door zijn opvallende ligging, bouwgeschiedenis en ontwerp een historische waarde. Al blijkt dat momenteel niet meteen uit de staat waarin de watertoren zich bevindt. Het beton is aanzienlijk aangetast, met scheuren waar een vuist in past en uitgebroken brokstukken.

Vallende brokstukken

Er werd in 2014 al een restauratiedossier voor de watertoren opgemaakt, maar van een realisatie kwam tot op de dag van vandaag niets in huis. “En dat is geen goede zaak”, zegt burgemeester Piet Buyse. “De lamentabele toestand zorgde er in het verleden al eens voor dat stukken beton naar beneden vielen. Daarom werden er enkele jaren geleden veiligheidsnetten rond de hele watertoren gespannen en werd de directe omgeving ontruimd om schade van vallende brokstukken te vermijden. Een recent plaatsbezoek met experts maakte bovendien duidelijk dat de aftakeling alleen maar nog problematischer is geworden.”

Burgemeester Buyse schat de veiligheidsrisico’s voor de omgeving erg hoog in. “Er is reëel gevaar voor instorting van de toren”, weet hij. “Dat is natuurlijk gevaarlijk voor de omliggende bewoning en de nabij gelegen beschermde monumenten van Bastion V en de publieke bijeenkomsten die daar plaatsvinden. Maar ook voetgangers en weggebruikers die er passeren op de drukke Leopoldlaan lopen zo gevaar.”

Hoogdringendheid

Buyse schreef een brief naar Vlaams minister Matthias Diependaele, bevoegd voor Onroerend Erfgoed, om de ernst van de zaak aan te kaarten en het sneller vrijmaken van een restauratiepremie te bepleiten. Hij haalt zijn slag thuis, want de minister beantwoordde de vraag positief. Diependaele maakt meteen een toelage van 1.067.346,72 euro vrij. Farys, die de watertoren in erfpacht heeft, engageert zich om meteen na toekennen van de premie de werken aan te besteden en te laten starten. Buyse is opgelucht dat de hoogdringendheid erkend wordt. “Hopelijk kan het nu snel gaan. Ik heb vertrouwen in de degelijke opvolging en aanpak van Farys”, zegt hij.