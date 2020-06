Snelle ingreep van buren na brand in garage kan erger voorkomen Koen Baten

15 juni 2020

18u40 7 Grembergen In het Hagewijkpark in Grembergen is maandag in de vooravond een brand ontstaan in de garage van een woning. De kinderen kwamen luid roepend naar buiten waardoor ook de buren een kijkje kwamen nemen. Zij gingen zonder aarzelen de garage binnen en haalden de brandende doos en fiets zo snel mogelijk naar buiten. “Dankzij deze ingreep is er veel erger vermeden”, aldus de brandweer.

De brand ontstond omstreeks 17.45 uur in de garage van de woning. Wat de oorzaak was, is nog niet duidelijk en zal nog bepaald moeten worden. Een doos met kleding en een fiets liepen schade op door de brand, maar uiteindelijk kon veel erger vermeden worden. Dit kwam door een snelle ingreep van de buren die het geroep van de kinderen hoorden. Zij kwamen onmiddellijk helpen waardoor het brandende materiaal tijdig naar buiten kon gehaald worden. “Dit heeft een wereld van verschil gemaakt”, klinkt het bij de brandweer. “Burgerzin kan echt wel helpen om schade te voorkomen en daar kunnen we alleen maar dankbaar voor zijn. In dit geval hebben ze het huis gered, want de mogelijkheid was er dat heel het pand in vlammen zou op gaan. Ze verdienen dus echt wel een pluim.”

Uiteindelijk bleef de schade beperkt en raakte er niemand gewond. De woning werd even verlucht.