Smeyskensstraat afgesloten naar aanleiding van rioleringswerken Nele Dooms

20 april 2020

15u44 0 Dendermonde De Smeyskensstraat in Baasrode is deze week afgesloten voor het verkeer. Er vinden rioleringswerken plaats.

De werfzone bevindt zich ter hoogte van huisnummer 76. Een aannemer is er zopas gestart met werken en zal aan de slag zijn tot vrijdag 24 april. Er moet een nieuwe rioolbuis in rijbaan geplaatst worden. Hiervoor is de weg volledig afgesloten voor het verkeer, ter hoogte van de werfzone. Alleen plaatselijk verkeer is toegestaan. Chauffeurs moeten een omleiding volgen via de Geerstraat, Baasrodestraat en de Bookmolenstraat, in beide richtingen. Langs de werfzone geldt een tijdelijk parkeerverbod. Voor de voetgangers en fietsers blijft er wel altijd een vrije doorgang.