Slotevent onthult nieuwe bestemming Gedempte Dender Nele Dooms

29 juni 2019

12u54 0

Wie wil weten wat de nieuwe tijdelijke invulling van de Gedempte Dender aan de kant van de Noordlaan in Dendermonde wordt, moet op het slotevent op dinsdag 2 juli zijn. De voorbije weken vond een participatietraject plaats waarbij alle inwoners de kans kregen om, zowel digitaal als tijdens workshops, ideeën, voorstellen en suggesties te doen om de parking een andere bestemming te geven. De stad besliste immers recent om de Gedempte Dender, die op lange termijn weer open gelegd zal worden, in afwachting daarvan toch een nieuwe invulling te geven zodat de site er aantrekkelijker bij ligt dan de grauwe, grijze vlakte die het nu is. De definitieve keuze wordt tijdens een sfeervol slotevent bekend gemaakt. Dan wordt onthuld welke projecten uiteindelijk worden uitgevoerd op de Gedempte Dender. Het event vindt plaats om 20 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in Belgica BiS, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Info: gedemptedender@dendermonde.be.