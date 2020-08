Slechts één patiënt met corona in AZ Sint-Blasius Nele Dooms

14 augustus 2020

15u53 6 Dendermonde/Lebbeke/Buggenhout/Hamme/Berlare/Zele Nog altijd blijven de coronacijfers in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde erg laag. Hetzelfde geldt voor het aantal nieuwe besmettingen in de stad.

Er verblijft momenteel één patiënt die besmet is met het coronavirus in het Dendermondse ziekenhuis. Die ligt in een gewone kamer in de COVID-afdeling van de kliniek. Op de dienst Intensieve Zorgen zijn geen opnames. Er verblijven ook geen patiënten in het AZ Sint-Blasius die symptomen van een mogelijke COVID-besmetting vertonen en wachten op testresultaten.

In Dendermonde deden zich trouwens de voorbije zeven dagen vier nieuwe besmettingen met het coronavirus voor. Daarmee zit de stad stevig onder de alarmdrempel. Ook Hamme tekende de voorbije zeven dagen vier nieuwe besmettingen op. In zowel Buggenhout als Lebbeke waren dat er twee en in Berlare één. Zele spant de kroon met zes nieuwe besmettingen de voorbije week. Daarmee zit deze gemeente boven de alarmdrempel en kleurt ze dus rood.