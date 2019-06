Slachtoffer aanrijding overlijdt 1,5 jaar na zwaar ongeval alsnog omdat hij medicatie voor kanker niet meer mocht nemen Koen Baten

14 juni 2019

15u04 0 Dendermonde Op 11 juni 2017 werden Erwin Cremers en zijn vrouw het slachtoffer van een zwaar ongeval op de Bogaerdstraat in Dendermonde. Bestuurder Mohammed A. reed er onder invloed van de pijnstiller Tramadol tientallen meters op het voetpad en maaide hen van de weg, beiden overleefden het ongeval wel, maar Erwin Cremers (68) overleed 1,5 jaar later toch nog omdat hij vijf maanden lang zijn medicatie tegen de kanker niet mocht nemen.

De feiten kwamen aan het licht tijdens de vorige behandeling op 1 februari van dit jaar. De familie sprak toen in de rechtbank en vertelde over het feit dat Erwin onrechtstreeks toch nog overleden is aan het ongeval. De man nam zware medicatie tegen beenmergkanker. Maar door de verschillende breuken die hij opliep, mocht hij deze niet meer nemen om de herstelling zijn gang te kunnen laten gaan. De ziekte, die toen onder controle was, kon weer uitbreken waardoor de man uiteindelijk toch overleed.

Het Openbaar Ministerie oordeelde vrijdag dat er voldoende bewijs is dat het ongeval een rol gespeeld heeft in het overlijden. “Wij zien voldoende elementen, en daarom ben ik genoodzaakt om bijkomend te dagvaarden voor het veroorzaken van een ongeval met het gevolg van onopzettelijke doding”, aldus Nicholas De Nil. “Wij zijn van mening dat er een causaal verband is.” Hierdoor riskeert Mohammed A. een zwaardere straf. Omwille van de bijkomende dagvaarding werd de zaak uitgesteld naar 14 oktober, ook omdat de verdediging van de beklaagde meer inzicht wil krijgen in wat de elementen zijn waarom het OM deze beslissingen heeft genomen.