Skateparken opnieuw open onder voorwaarden: aantal skaters en tijdsduur beperkt Nele Dooms

20 mei 2020

17u54 0 Dendermonde De skateparken in Dendermonde kunnen weer open. Dat is zopas beslist door de Veiligheidscel van Dendermonde. De Jeugddienst stelde een plan op zodat de heropening veilig kan verlopen. Er zal gewerkt worden met inschrijvingen vooraf.

De Nationale Veiligheidsraad besliste het voorbije weekend dat skateparken weer open mogen onder strikte voorwaarden. “Zo moet er altijd een meerderjarige toezichter aanwezig zijn en wordt er een beperkt aantal skaters tegelijk toegelaten. Daarnaast moeten de skaters ook 1,5 meter afstand bewaren”, zegt schepen van sport en jeugd Nele Cleemput (CD&V). “Op basis daarvan ging de jeugddienst aan de slag om een degelijk plan van aanpak uit te werken voor zowel het skatepark in Grembergen als dat op de sportcampus van Sint-Gillis. Met fiat van de Veiligheidscel kunnen beide parken weer open.”

Het Park 92 in Grembergen zal weer open zijn vanaf donderdag 21 mei. Skaters zijn er welkom op woensdag, donderdag en zondag. Op de andere dagen is skaten niet toegelaten. Van 10 tot 12 uur zijn kinderen jonger dan 12 jaar welkom. Ouders kunnen toekijken vanuit de “chillzone”. Van 14 tot 20 uur is het de beurt aan jongeren ouder dan 12 jaar. Wie wil skaten, moet vooraf inschrijven voor een blok van één uur. Er mogen 20 skaters tegelijk in het park.

Het skateterrein van Sint-Gillis heropent vanaf zaterdag 23 mei. Dat zal open zijn op weekdagen van 14 tot 20 uur, behalve dinsdag, en op zaterdag van 9 tot 12 uur. Hier is het niet nodig om vooraf in te schrijven, maar liefhebbers moeten wel in het sportcentrum een skatepas afhalen. Die is 1 uur geldig. Hier zijn maximum zeven skaters tegelijk toegelaten.

“We rekenen op de verantwoordelijkheid van de skaters om de regels te volgen”, benadrukt Cleemput. “Omdat dit een hele nieuwe situatie is, evalueren we deze werkwijze na 1 week en sturen bij indien nodig.”