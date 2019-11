Sinterklaas en Zwarte Pieten zetten centrum op stelten: massa laaiend enthousiast Nele Dooms

24 november 2019

Eén Sint en liefst 99 Zwarte Pieten zetten afgelopen weekend het hele stadscentrum op stelten. De Sinterklaasparade kwam voor een allereerste keer in Dendermonde langs en dat zal iedereen geweten hebben. Het gebeuren zorgde voor een massa joelende kinderen en enthousiaste ouders. Van aan het vertrekpunt op de rotonde van de LeopoldII-laan met Brusselsestraat stonden toeschouwers rijen dik op elkaar tot voorbij de Grote Markt om Sinterklaas te begroeten. Daarbij konden aanwezigen genieten van leuke sinterklaasliedjes en sfeervol verlichte praalwagens. Pieten deelden naar hartenlust snoepgoed uit en spraken de kindjes aan. “We hadden op een grote opkomst gehoopt en dat was er ook”, zegt een tevreden schepen van Stadspromotie Dieter Mannaert (CD&V). “Met dit initiatief wilden we niet alleen de vele Dendermondse kinderen een plezier doen, maar ook onze stad in een positief daglicht stellen en promoten als een warme stad. Dit is zeker gelukt. Ook voor de plaatselijke middenstand is dit een opsteker.” Of er ook volgend jaar opnieuw een sinterklaasparade zal zijn, is nog niet duidelijk. Er moet eerst nog een evaluatie gebeuren. “We gaan zeker bekijken of dit voor herhaling vatbaar is”, zegt Mannaert.